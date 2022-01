Supermagic Segreti, torna il Festival della Magia

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Torna l'appuntamento con la grande magia dal vivo con "Supermagic Segreti", la 18/a edizione dello spettacolo di varietà magico più grande d'Europa. Dal 27 gennaio al 6 febbraio al Teatro Olimpico di Roma arriva il nuovo spettacolo con i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo. Un cast di oltre 20 artisti, 2 ore di intrattenimento per far sognare gli adulti, ma anche i bambini.

Cheal Yung e' un prestigiatore coreano, è il campione di magia asiatico. L'eleganza di un mago classico con le sue assistenti alate e un susseguirsi incessante di originali effetti visuali che faranno vivere la vera magia.

Miguel Muñoz è un artista spagnolo, il campione del mondo dei prestigiatori attualmente in carica. Un numero emozionale e poetico, una perfetta fusione tra giocoleria e magia.

Controllerà e trasformerà l'acqua per creare un'esperienza indimenticabile.

Chris Torrente è un prestigiatore francese, è stato premiato come il migliore numero di magia comica al campionato mondiale FISM. Un cane invisibile interromperà continuamente disturbando lo spettacolo di un elegante mago classico, fino a fargli perdere il controllo.

Erix Logan è un illusionista italiano, vincitore del Mandrakes D'Or per ben tre volte. Sul palcoscenico le sue creazioni prendono forma e vita, animate da una esplosiva combinazione di realtà ed illusione.

Igna Fire è un giovane escapologo che ha fatto dell'adrenalina e del pericolo la peculiarità dei suoi numeri.

Una sfida contro il tempo per liberarsi da una grande macchina mortale unica al mondo.

Ottavio Belli è un illusionista italiano, premiato in Cina come il migliore numero d'illusionismo. Una ventata di energia ed un inconfondibile stile rock con le sue grandi illusioni che si susseguono ad un ritmo elevatissimo.

A "Supermagic Segreti" anche la partecipazione straordinaria di Raffaello Corti, l'anti-prestigiatore "Faccestamagia", e la tradizionale partecipazione di Remo Pannain, l'ideatore di Supermagic.

Alberto Giorgi è il più creativo illusionista italiano, pluripremiato nel mondo per il suo stile che coniuga modernità e tradizione. Trasporterà tutti nel suo universo magico di macchine ispirate alle fantasticherie di Jules Verne e ai personaggi dei film di Tim Burton.

