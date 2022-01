Weekend a teatro con Bergamasco, Marchioni, Bisio

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dal ritorno di "Sette spose per sette fratelli", il musical hollywoodiano ora con Diana Del Bufalo e Baz protagonisti nell'Oregon del 1850, la regia di Luciano Cannito e la direzione musciale di Peppe Vessicchio, a Roma; a una pietra miliare del palcoscenico come "Chi ha paura di Virginia Woolf?" del premio Pulitzer Edward Albee, con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni diretti da Antonio Latella nei ruoli che furono di Richard Burton e Liz Taylor, a Torino. E poi Claudio Bisio con "La mia vita raccontata male", dagli scritti di Francesco Piccolo, per la regia di Giorgio Gallione, a Genova; e Fabrizio Gifuni nei panni del segretario della Dc ucciso dalle Brigate Rosse in "Con il vostro irridente silenzio.

Studio sulle lettere dalla prigionia e sul memoriale di Aldo Moro", a Firenze. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo week end, che vede in scena anche il nuovo "Museo Pasolini" di Ascanio Celestini per il centenario della nascita dello scrittore, ancora a Torino; e Giuseppe Zeno e Fabio Troiano ne "I soliti ignoti", che Vinicio Marchioni dirige dal film cult di Mario Monicelli del 1958, a Messina.

(ANSA).