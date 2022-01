Danza, a Ravenna prima italiana per dittico di Alonzo King

(ANSA) - RAVENNA, 19 GEN - Quest'anno la primavera porterà a Ravenna anche l'attesa stagione di danza del Teatro Alighieri, che proprio il 19 e 20 marzo torna in scena con l'Alonzo King Lines Ballet, la compagnia di San Francisco ospite con The Personal Element e Azoth, dittico di coreografie in prima italiana firmate da Alonzo King, uno dei più acclamati coreografi della danza contemporanea.

Il viaggio prosegue verso la Russia con un più classico Lago dei cigni con il Balletto Yacobson di San Pietroburgo (2 e 3 aprile), compagnia fondata da Leonid Yacobson e oggi guidata da Andrian Fadeev.

Il debutto a Ravenna della compagnia Hervé Koubi (23 e 24 aprile) porta, invece, Les nuits barbares, potente ed emblematico lavoro del coreografo franco-algerino, una creazione ad alto impatto visivo per contemplare "le prime mattine del mondo".

Dal 20 gennaio gli abbonati della Stagione 2019/20 hanno diritto di prelazione, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 19 febbraio e la prevendita dei singoli biglietti dal 28 febbraio. (ANSA).