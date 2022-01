Musica: Uto Ughi, 63 anni di fedeltà alla Gog e a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Un riconoscimento per Uto Ughi. Il grande violinista italiano, oggi settantottenne, ha ricevuto il 17 gennaio al Teatro Carlo Felice, al termine del concerto tenuto con il pianista Michail Lifits per la Giovine Orchestra Genovese, un premio speciale per la fedeltà al pubblico genovese. A consegnargli un piatto d'argento con una dedica incisa, il presidente della Gog Nicola Costa che ha ricordato che il debutto di Ughi alla Gog è avvenuto ben 63 anni fa quando l'artista aveva appena 15 anni.

Da allora Ughi è stato uno dei concertisti più amati e seguiti dalla platea genovese. Anche la sera del 17 gennaio, del resto, Ughi ha attirato una folta platea, nonostante i timori per la pandemia. Tanti applausi per lui e l'ottimo pianista impegnati in pagine di Vitali, Franck, Brahms e Saint Saens..

(ANSA).