Giorno Memoria: Elio Germano in scena per Fondazione Fossoli

(ANSA) - CARPI, 18 GEN - "La giustizia è un principio con cui valutare il passato e ogni stato successivo delle cose": questa citazione del sociologo Zygmund Bauman, tratta dal testo 'Modernità e Olocausto', rappresenta il filo rosso che unisce il cartellone di iniziative promosso a Carpi (Modena) dalla Fondazione Fossoli in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per ricordare le vittime della Shoah.

Giovedì 27 gennaio l'appuntamento sarà al teatro Comunale con 'Segnale d'allarme - La mia battaglia VR', opera teatrale in realtà virtuale scritta da Chiara Lagani ed Elio Germano e interpretata da quest'ultimo.

"Si tratta - spiega l'attore - della trasposizione in realtà virtuale de 'La mia battaglia', un'opera che parla alla e della nostra epoca. Qual è l'allarme? Questo nostro tempo, il diffondersi del pensiero assolutista fomentato da un'informazione deformata di cui la nostra società è vittima. Le nuove tecnologie che hanno cambiato la comunicazione, se da un lato si propongono come democratiche, dall'altro facilitano la manipolazione del pubblico". Il 27 si potranno anche visitare il Campo di Fossoli, il Museo Monumento al deportato e l'ex Sinagoga di Carpi, che per l'occasione saranno aperti e a ingresso gratuito, senza prenotazione.

La giornata del 27 sarà preceduta da 'Le aporie della memoria', seminario di formazione per i docenti ma aperto a tutti, con Filippo Focardi, professore di Storia contemporanea all'Università di Padova, e Guri Schwarz, docente di Storia contemporanea all'Università di Genova, in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Fossoli il 20 gennaio. Inoltre, il 31 gennaio e il 2 febbraio alla Fenice Libreria di Carpi si terranno due incontri, con lo storico Daniele Susini, che presenterà il suo ultimo saggio 'La Resistenza ebraica in Europa. Storie e percorsi 1939-1945', e con alcuni dei contributi raccolti in 'The heritage of a Transit Camp. Fossoli: History, Memory, Aesthetics', volume edito dalla Fondazione Fossoli, curato da Roberta Mira, Matteo Cassani Simonetti e Daniele Salerno. (ANSA).