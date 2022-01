Weekend a teatro tra De Capitani, Costa e Carpentieri

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Da "Moby Dick alla prova", ovvero il capolavoro di Melville secondo Orson Welles, per la prima volta in Italia nello spettacolo di e con Elio De Capitani, a Milano; alla drammaturgia contemporanea di Lucia Calamaro con Maria Grazia Sughi in "Darwin inconsolabile", a Roma. E poi una doppia riflessione sul nazismo, con "Piazza degli Eroi (Heldenplatz)", ultimo testo per il palcoscenico di Thomas Bernhard, con Renato Carpentieri diretto da Roberto Andò, ancora nella capitale; e "L'Istruttoria" di Peter Weiss, nella versione ormai cult diretta dallo scomparso Gigi Dall'Aglio, a Parma.

Sono alcuni degli appuntamenti treatrali in scena nel prossimo week end, che vede in cartellone anche Monica Guerritore, a Firenze, ne "L'Anima buona di Sezuan" di Bertolt Brecht, che dirige e interpreta ispirandosi alla celebre versione diretta da Giorgio Strehler nel 1981; e "La vedova Socrate", esilarante quanto pungente monologo ispirato al testo di Friedrich Dürrenmat che fu cavallo di battaglia di Franca Valeri, ora a Torino con Lella Costa nei panni della moglie del filosofo, tramandata dagli storici come una delle donne più insopportabili dell'antichità. (ANSA).