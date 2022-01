Broadway estende obbligo mascherine e vaccino fino al 30 aprile

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - L'Obbligo DI mascherine e vaccino resterà in vigore a Broadway almeno fino al 30 aprile. Lo ha reso noto la Broadway League in rappresentanza di 41 teatri a New York. Dal 29 gennaio l'obbligo della vaccinazione anti-Covid scatterà anche per la fascia di età 5-11 anni, mentre i minori di 5 anni dovranno avere un tampone negativo.

Alcuni teatri, tra cui il Metropolitan Opera, The Public Theater e Playwrights Horizons, sono invece andati oltre richiedendo al proprio pubblico anche un booster, ossia la terza dose del vaccino contro il coronavirus. (ANSA).