Napoli, 'Il Teatro cerca casa' con 'L'hai visto Maradona?'

(ANSA) - NAPOLI, 07 GEN - Nel salotto vomerese del drammaturgo Manlio Santanelli, lunedì 10 gennaio alle 18, va in scena a Napoli lo spettacolo 'L'hai visto Maradona?' di Felice Panico dedicato ai trent'anni dall'ultimo scudetto azzurro. Si chiama 'Il Teatro cerca casa' la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti privati della Campania organizzata da Livia Coletta, che stavolta da spazio alla nuova drammaturgia con il lavoro di Panico, che narra la Napoli di Maradona. Lo spettacolo ricorda infatti la stagione calcistica 89/90, ''quel titolo vinto con una determinazione mai vista e, forse, grazie ad una moneta da cento lire - scrive l'autore nelle sue note - Ricordiamo Diego Maradona, già lontano da se stesso e da noi, ma capace di raccogliere le sue ultime forze, il suo ultimo genio, per regalarci il secondo atto di una storia che per noi poteva tranquillamente finire già col primo. E ricordiamo quell'Italia, che non so definire migliore o peggiore di questa, ma che forse si mostrava più equa''. Alla chitarra da Davide Tammaro, aiuto regia Rita Monterosso.

"La nostra rassegna itinerante quest'anno festeggia dieci anni - spiega Santanelli - e vogliamo esaltare con forza la predisposizione di chi intende essere in perenne movimento e quanto al teatro un viaggio verso l'infinito, perseguendo l'obiettivo di esplorare tutte le dimensioni contenute nell'immaginazione". Altro appuntamento del mese è fissato il 29 gennaio. In un salotto di Napoli, nel rione Materdei, andrà in scena uno spettacolo di Maurizio Capone. Per assistere agli spettacoli de 'Il Teatro Cerca Casa' occorre consultare il sito. A chi prenota verrà poi svelato l'indirizzo del salotto che ospita la messinscena. (ANSA).