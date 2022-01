Weekend a teatro con Orlando, Orsini e Branciaroli

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Dal viaggio di Mario Martone nell'universo di Goliarda Sapienza, con Donatella Finocchiaro e Roberto De Francesco protagonisti de "Il filo di mezzogiorno", a Napoli; al duello di parole tra due giganti del palcoscenico come Umberto Orsini e Franco Branciaroli in "Pour un oui ou pour un non" di Nathalie Sarraute, tra Bologna e Milano. E poi ancora Silvio Orlando a tu per tu con le pagine di Romain Gary in "La vita davanti a se'", a Roma, e "La concessione del telefono", uno dei romanzi più divertenti di Andrea Camilleri, con Alessio Vassallo diretto da Giuseppe Dipasquale, a Palermo.

Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel prossimo weekend, che vede in scena anche la prima riduzione teatrale italiana di "Orgoglio e Pregiudizio" di Jane Austen con Arturo Cirillo, ancora nella capitale, ed Enzo Decaro nell'esilarante "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, per la regia di Leo Muscato, tra Roma e Prato. (ANSA).