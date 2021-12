Parte 'Ghost il musical', riprende da dove aveva lasciato

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - E' stato un debutto fra gli applausi quello di 'Ghost, il musical' il 28 dicembre al teatro degli Arcimboldi di Milano, con uno spettacolo che simbolicamente ha riallacciato un filo del discorso che si era interrotto con la pandemia di Covid.

Lo spettacolo infatti aveva debuttato proprio agli Arcimboldi l'11 febbraio del 2020, pochi giorni prima che a causa del virus venissero chiusi tutti i teatri. Riprogrammato a ottobre Ghost, che è realizzato da Alveare produzioni, in collaborazione con Colin Ingram e Hello Entertainment, è andato anzi è tornato finalmente in scena: a Milano fino al 9 gennaio e poi in tournée in tutta Italia fino ad aprile.

Certo le cose sono un po' cambiate: controllo del green pass all'ingresso e invito a chi non aveva la mascherina ffp2 ad acquistarla in teatro prima di accomodarsi a sedere. Ma per il resto il pubblico che ha gremito la sala aveva voglia di divertirsi come gli artisti in scena, a partire dai due protagonisti, Mirko Ranù nella parte di Sam e Giulia Sol in quella di Molly, contornati da Giuseppe Verzicco nei panni del perfido Carl e Gloria Enchill in quella della sensitiva Oda Mae.

La storia è quella del film reso famoso da Demi Moore e Patrick Swayze, che è valso un Oscar a Woopy Goldberg come Oda Mae.

L'adattamento è dello sceneggiatore del film Bruce Joel Rubin, le musiche di Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, e Glen Ballard, tra gli autori di Alanis Morissette. E alla fine non è mancata un po' di commozione e anche un ringraziamento da parte del cast, alla produzione, ai colleghi e al pubblico.

"E' una serata importantissima per noi perché troviamo lo stesso palco dove tutto si è bruscamente interrotto - ha spiegato Ranù in mezzo a tutto il cast e i tecnici saliti sul palco a prendere gli applausi -. Vi vogliamo vedere. Per questo periodo avete fatto un gesto importante: essere a teatro, qui con noi". "Il teatro è un posto sicuro, forse - ha aggiunto commossa Giulia Sol - il più sicuro". (ANSA).