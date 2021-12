Capodanno a teatro, tra musical, risate e note

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Dalle note sfrenate di "Mamma mia!", il musical con le hit degli Abba diretto da Massimo Romeo Piparo a Roma, ai corpetti e tacchi a spillo della "Mrs. Fairytale" di Filippo Timi, a Milano. E poi Nancy Brilli e Chiara Noschese protagoniste di "Manola" di Margaret Mazzantini a Firenze e Neri Marcorè con "Le mie canzoni altrui", a Bologna. Sono alcuni degli appuntamenti per salutare il nuovo anno a teatro, tra musical, spettacoli, reading e un brindisi a mezzanotte con tutta la Compagnia.

Tra le occasioni da non perdere, a Roma si ride con Enrico Brignano in "Fatto trenta… facciamo 31", Maurizio Battista in "Tutti Contro Tutti - Speciale Capodanno", Giovanni Scifoni in "Santo piacere" e con Edoardo Leo in "Ti racconto una storia, letture serie e semiserie". Per gli appassionati di musical, ecco "Ghost", ovvero l'eterna storia d'amore tra Sam e Molly dal film cult anni '90, a Milano, ma anche "Aladin Il musical geniale" di Maurizio Colombi, ancora nella capitale. E poi Maria Amelia Monti e Marina Missiroli alle prese con "Il marito invisibile" di Edoardo Erba, a Firenze; Vito, alias Stefano Bicocchi, e il suo nuovo spettacolo "La felicità è un pacco (Vita spericolata di un negoziante ai tempi di Amazon)", a Bologna; "Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci" a Trento; e "Miracoli Metropolitani" il nuovo irriverente spettacolo di Carrozzeria Orfeo, ancora a Milano. (ANSA).