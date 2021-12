Napoli: sindaco consegna targa all' 'ultimo Pulcinella'

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo Carmine Coppola, conosciuto come 'l'Ultimo Pulcinella'. A Coppola è stata consegnata una targa ricordo della città come "ultimo erede della maschera di Pulcinella in segno di grande affetto e ammirazione per la sua intensa passione, amore per il teatro e per l'autentica e nobile tradizione artistica e culturale partenopea". (ANSA).