Simona Marchini, 80 anni tra Mine vaganti e Iside Martufoni

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Rientrare in teatro è sempre eccitante, ancora di più dopo tutto quello che abbiamo passato in questi mesi. Io però, pure dopo tanti anni, mi terrorizzo ancora. Anche questa volta la fifa è a centomila". Lo dice senza falsa modestia, con il garbo e l'autoironia che l'accompagnano da sempre, Simona Marchini. La signora del teatro, ma anche della tv, dell'arte e della lirica, compie 80 splendidi anni, domenica 19 dicembre, e li festeggia con il miglior regalo per un'artista: il ritorno in scena nel cast di Mine vaganti, lo spettacolo che Ferzan Ozpetek ha tratto dal suo stesso film e che dopo un'anteprima a Caserta, arriverà a Roma il 26 dicembre, spettacolo delle feste all'Ambra Jovinelli, per poi partire in tournée fino ad aprile (tappe anche a Trieste, Perugia, Venezia, Milano, Firenze e Napoli). "Ottant'anni? Quando arrivi a certe cifre tonde ti stupisci, come se a te non dovesse toccare mai - si racconta all'ANSA - Ormai c'è una certa saggezza. Non sono una di quelle donne che fanno l'impossibile per sembrare fanciulle. Però sono accuratina, cerco di mantenere un certo garbo e cura, anche per rispetto degli amici che ho intorno".

Attrice, regista, cantante, conduttrice, gallerista, ambasciatrice Unicef, direttrice di Festival, la vita di Simona Marchini ne vale almeno quattro. Figlia dell'imprenditore Alvaro Marchini, costruttore edile con la passione per l'arte e una vocazione a sinistra poi presidente della As Roma, appassionata di ayurvedica e omeopatia ("ma con intelligenza - sottolinea - Il vaccino sono corsa a farlo"), la Marchini conta due mariti (Roberto Paolopoli e il calciatore Franco Cordova), una figlia e una galleria di personaggi indimenticabili, da Iside Martufoni, "l'ammiraglia della Balduina", alla telefonista di Quelli della notte. Oggi sulla carta d'identità, cosa scriverebbe? "Donna curiosa. Libera dai pregiudizi. E anche coraggiosa". (ANSA).