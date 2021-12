Bolle, la danza è vittima di scempio, bisogna cambiare

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "E' uno scempio quello che si è compiuto negli ultimi decenni in Italia con il depauperamento della danza": è la denuncia di Roberto Bolle, ascoltato alla Camera per l'indagine sulle fondazioni liriche. Il settore, ha detto Bolle, in quello che lui stesso ha definito "grido di dolore", "è stato vittima di ignoranza e mancanza di visione".

Su 14 fondazioni liriche, ha ricordato, ci sono oggi solo 4 corpi di ballo, due dei quali a Napoli e a Palermo "in fin di vita". Da qui una serie di richieste per cambiare, dal ripristino dei corpi di ballo cancellati, come quello dell'Arena di Verona, a più risorse: "E' il momento del cambiamento" (ANSA).