Teatro: premio Ubu a Amat per spettacoli on line e telefono

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Spettacoli on line e al telefono durante il primo lockdown, a teatri chiusi: è il progetto "Now/Everywhere teatro, musica e danza possibili (adesso)" dell'Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) vincitore di uno dei premi Ubu 2021, l'Oscar del teatro italiano. Il progetto è stato ideato dal direttore dell'Amat Gilberto Santini e sviluppato nella primavera del 2020 durante il primo lockdown.

Per l'Amat, primo e unico circuito multidisciplinare in tutta la storia dei premi Ubu, il riconoscimento coincide con il 45esimo anniversario dell'ente marchigiano che dal 1976 cura la formazione del pubblico e la distribuzione di spettacolo nelle Marche, in forma associata tra Regione Marche, 72 Comuni, Conservatorio Rossini di Pesaro, Conservatorio Pergolesi di Fermo e Azienda Teatri di Civitanova. "Come risposta al tempo inedito e drammatico del primo lockdown - scrive la giuria nelle motivazioni - e come desiderio di sostenere le artiste e gli artisti dello spettacolo dal vivo la rassegna 'Now/Everywhere' ha proposto una programmazione di spettacoli online e al telefono pensata per la fruizione da remoto nel tempo presente per un pubblico raccolto e accolto nei foyer virtuali prima e dopo gli spettacoli. Come progetto complesso che ha messo insieme la proposta degli eventi con incontri e approfondimenti si è rivelata un'esperienza pilota nel campo della sperimentazione creativa e organizzativa che ha saputo trovare nel digitale e nelle sue logiche un luogo viabile della originaria 'disperata vitalità' del teatro e della performance dal vivo". Secondo l'Amat, "Now/Everywherere" ha offerto "un teatro sempre possibile, non uno scolorito surrogato dell'esperienza teatrale ma capace di offrire nuove prospettive". Il progetto si è articolato in due linee di intervento: una rassegna con spettacolo da maggio a giugno 2020 su Zoom, Whatsapp e al telefono, e un laboratorio di idee su Telegram e con incontri in diretta streaming. (ANSA).