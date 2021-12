Lella Costa racconta le donne di Dante Alighieri

(ANSA) - BOLOGNA, 14 DIC - "Intelletto d'amore - Dante e le donne", il nuovo spettacolo di Lella Costa, sarà in scena il 15 dicembre alle 21 al Teatro Duse di Bologna: un monologo, scritto insieme a Gabriele Vacis, che ruota attorno a quattro figure femminili molto diverse tra loro, ma tutte accomunate da un tratto essenziale, il loro legame con Dante Alighieri. Nella Divina Commedia i personaggi femminili non sono molti ma sono determinanti. Basti pensare che ad accompagnare Dante nel Paradiso è una donna: Beatrice. "Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza - sottolinea Gabriele Vacis, che firma anche la regia - uno scandalo per il Medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo". In questo racconto, le donne di Dante parlano direttamente al pubblico, in modo confidenziale e da prospettive insolite.

"Naturalmente - prosegue Vacis - c'è Beatrice, ideale dell'amore puro del poeta, ma anche di tanta gente da settecento anni in qua. E poi c'è Francesca che finalmente ci spiegherà perché Dante l'ha mandata all'inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben diverso da quella che è stata la sua professione. E Gemma Donati, la moglie del poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l'ideale amoroso di tuo marito, se non sei tu". La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muoverà "tra gioco e ironia - conclude il regista - tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia". Lo spettacolo, prodotto da Mismaonda e Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano in collaborazione con RSI - Radio Svizzera Italiana, è tratto dal libro 'Intelletto d'amore.

Quattro donne e un poeta, Dante Alighieri', scritto a quattro mani da Lella Costa e Gabriele Vacis e pubblicato nel 2021 da Solferino. (ANSA).