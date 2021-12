Teatro: edizione numero 26 per 'Cafè Chantant-Crazy Edition'

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Edizione numero 26 a Napoli per il Cafè chantant di Lara Sansone. Lo spettacolo 'Cafè Chantant - Crazy Edition', che va in scena al Teatro Sannazaro dal 17 al 30 dicembre (nel fine settimana), è interpretato dalla Sansone, e da Corrado Ardone, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Mario Andrisani, Francesco D'Alena, Luca Sorrento con il Balletto e l'Orchestra del Cafè Chantant.

"La difficile situazione che stiamo attraversando - dice Lara Sansone - impone a noi artisti di creare momenti di evasione e divertimento per il pubblico. Il nostro spettacolo ideato per le feste di Natale, contiene musica, danza, canto e recitazione fuse in un equilibrio armonico che da sempre invita gli spettatori al divertimento di qualità. Il cafè chantant è una tradizione che si rinnova da diversi anni nel nostro teatro, che per l'occasione si trasforma, e abbiamo voluto fortemente che anche in questa stagione fosse presente".

Lo spettacolo è concepito, sottolineano gli autori, "per regalare anche a Napoli un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani. Una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret avvolge una platea fatta non più di belle poltrone messe in ordinata fila, ma di tavoli". Il pubblico viene coinvolto in una macchina teatrale totale. Il Cafè Chantant è un "modo" di fare teatro, di giocare con gli stereotipi, con le citazioni, con le dissacrazioni, con i ricordi.

Le musiche e la direzione d'orchestra sono di Ettore Gatta, le coreografie di Alessandro di Napoli e i costumi di Romeo Gigli; è una produzione Tradizione e Turismo - Centro di Produzione Teatrale. (ANSA).