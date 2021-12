Teatro Comunale di Bologna, al via stagione sinfonica e danza

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - Tra classico e contemporaneo prendono il via la stagione sinfonica e quella di danza del 2022 del Teatro Comunale di Bologna, che si aggiungono alla già annunciata stagione d'opera. Diciassette appuntamenti sinfonici tutti all'Auditorium Manzoni, tra febbraio e dicembre, con tredici concerti dell'Orchestra del Comunale, quattro della Filarmonica TCBO, ai quali si aggiungono due eventi speciali fuori abbonamento nella Sala Bibiena del teatro felsineo, tutti proposti nei giorni feriali in orario serale (ore 20.30) o la domenica nel pomeriggio (ore 16). Quattro invece gli appuntamenti con la danza, in programma al Teatro Comunale da aprile a dicembre.

"Ritorniamo a una piena programmazione dei due cartelloni di concerti e danza - ha detto il sovrintendente Fulvio Macciardi - con nuove musiche e commissioni del Teatro Comunale, a testimonianza delle capacità della nostra Fondazione di proporre percorsi innovativi. Un ruolo importante è affidato alla nuova direttrice musicale Oksana Lyniv, che dirigerà anche una prima assoluta e brani inediti di compositori mai eseguiti nel nostro teatro. Siamo inoltre felici di riconfermare la proficua collaborazione con la Filarmonica del Comunale, partnership nata nella Stagione 2020".

Per la sinfonica in cartellone grandi bacchette come quelle di Oksana Lyniv, James Conlon, Roberto Abbado, Hartmut Haenchen e Asher Fisch accanto a solisti di prestigio come Michail Pletnev, Sergey Khachatryan e Giuseppe Gibboni. Ampio spazio alla musica contemporanea con tre prime assolute di Matteo D'Amico, Toshio Hosokawa e Luis De Pablo, a un anno dalla scomparsa. Per la danza si va di repertorio con Giselle della Scala, e poi saranno in scena il Gala Les Étoiles, uno spettacolo di Robert Wilson e Lucinda Childs, e Fuego della Compañía Antonio Gades.

Main partner della Stagione Sinfonica 2022 del Teatro Comunale di Bologna è Intesa Sanpaolo. (ANSA).