In scena a Milano Pinocchio con marionette famiglia Colla

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Dopo due rinvii, nel giugno e poi nel dicembre 2020, dovuti ai lockdown causati dalla pandemia, finalmente Pinocchio nella versione della Carlo Colla & Figli vede il suo debutto sul palcoscenico del Teatro Grassi il prossimo 28 dicembre e sarà in scena fino al 9 gennaio. La Compagnia Carlo Colla & Figli affronta uno dei capolavori più noti - spiega il teatro - ma anche più difficili da interpretare per le marionette: Pinocchio. Un testo che, oltre a essere l'origine della confusione dei termini "burattino" e "marionetta" nella tradizione italiana, esula dai canoni precisi della "fiaba" classica e si connota più come "racconto fantastico". Le marionette della Carlo Colla & Figli, già presenti nello sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini, si apprestano così a rappresentare Le avventure di Pinocchio con il dovuto rispetto al romanzo, ma anche con atteggiamento interlocutorio, con la capacità di creare illusioni e un mondo pieno di fascino.

Accogliendo anche alcune suggestioni sonore del testo letterario (come "bubboli e squillo di trombetta" o la strofetta "Tutti la notte dormono" dell'Omino di burro), la musica di Danilo Lorenzini si dipana tra marcette circensi, valzer da saga paesana, ritornelli di cantastorie e il ligneo crepitare delle articolazioni del protagonista marionetta.

Come per tutti i nuovi spettacoli della Compagnia, la produzione prevede, oltre alla stesura ex novo del copione, la composizione delle musiche originali e la realizzazione di marionette, scene, costumi e attrezzeria nei laboratori artigianali interni della Compagnia. (ANSA).