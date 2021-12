Ad Ancona il Piccolo Principe di compagnia di danza Protein

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Dopo quattro anni di successi nel Regno Unito, arriva al Teatro delle Muse di Ancona in prima nazionale l'11 e il 12 dicembre lo spettacolo di teatro-danza 'Il piccolo principe', tratto dall'omonimo romanzo di Saint-Exupéry e messo in scena dall'acclamata compagnia inglese Protein del coreografo Luca Silvestrini, di origine italiana, per la precisione di Jesi.

"Si tratta di un vero e proprio family show - racconta all'ANSA Silvestrini, curatore dell'adattamento e della regia - realizzato da quattro performer: tre danzatori (Andrew Gardiner, Simon Palmer, Faith Prendergast) di cui due interpretano più parti, e una cantante lirica (Donna Lennard), che mescola movimento, recitazione, canto e video-animazioni per ricreare, anche grazie ai costumi, l'atmosfera sospesa e senza tempo dell'universale favola di Saint-Exupéry". Un mix di danza, humour e teatro, in grado di trasportare lo spettatore in un mondo magico da riscoprire attraverso il cuore. Un incrocio di pianeti e personaggi assurdi: da un re solitario a un ubriacone, da un uomo d'affari a un geografo, da una volpe a un serpente, archetipi di altrettanti modi di vedere il mondo, svelati dall'occhio lucido e senza malizia di un bambino nel suo cammino verso l'età adulta, che insegna il potere dell'amicizia e la complessità dell'amore. "Una messinscena non descrittiva, ma essenziale di sfere e scatole bianche - precisa Silvestrini - che conserva però il linguaggio del suo autore e i valori universali che vuole trasmettere".

Arricchito dalla musiche originali di Frank Moon, con scene e costumi di Yann Seabra e animazioni video di Daniel Denton, lo spettacolo ha vinto il premio Miglior Evento per Famiglie al Fantastic for Families 2020 e in Italia il Premio della Critica Teatrale 2020-2021, che Silvestrini non aveva potuto ritirare lo scorso novembre. Gli verrà consegnato alle Muse il 12 dicembre dopo lo spettacolo. (ANSA).