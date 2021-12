Teatro: restrizioni per Covid, rimandato show Polunin al Tam

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - L'appuntamento "An Evening of dance and conversation with Sergei Polunin", in programma il 10 dicembre al teatro degli Arcimboldi di Milano, è stato posticipato al prossimo 28 febbraio 2022. Lo rende noto lo stesso teatro, spiegando che "lo spostamento si è reso necessario a causa delle attuali restrizioni anti-covid a livello europeo che ostacolano i viaggi internazionali, rendendo di fatto impossibile alla produzione dello spettacolo di raggiungere il Tam Teatro Arcimboldi Milano ".

I biglietti già acquistati per la serata con il famoso ballerino - viene spiegato - rimangono validi per la nuova data e alle medesime modalità di fruizione. (ANSA).