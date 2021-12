Bimbi a teatro con ricetta del pediatra, E-R progetto pilota

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - Bambine e bambini a teatro con la ricetta illustrata del pediatra: in 21 comuni dell'Emilia-Romagna parte un progetto pilota per l'Italia con cui le bambine e i bambini dai 3 agli 8 anni, coi loro accompagnatori, potranno andare a teatro con un voucher fornito da pediatri e farmacisti, per due euro a spettacolo. È il primo effetto della sperimentazione avviata da Ater Fondazione con il progetto di welfare culturale 'Sciroppo di Teatro'. Al via nei prossimi giorni, vi hanno aderito 151 pediatri e 234 farmacie.

Dal teatro di narrazione alla danza, le compagnie coinvolte sono 35: proporranno 71 repliche di spettacoli scelti tra 46 diversi titoli, oltre la metà prodotti in regione.

Alla presentazione del progetto, l'assessore alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Mauro Felicori (sono coinvolti anche gli assessorati al welfare e alla salute), ha detto che "la cultura fa bene, cominciamo dai bambini, anche perché il teatro per ragazzi è stato uno dei più colpiti da questo periodo di chiusure dovuto alla pandemia".

'Sciroppo di teatro', "medicina eccezionale per potersi emozionare", interessa circa 59mila bimbi che potranno recarsi nei luoghi di spettacolo con una ricetta-voucher contenuta in un libretto di tre (il costo è di 2 euro a tagliando) dove si trova anche un bugiardino che spiega le modalità d'uso. L'obiettivo è creare un'alleanza inedita e di sistema capace di generare cambiamenti significativi sul piano della salute e del benessere delle famiglie, ai quali il teatro può dare un contributo significativo.

Il report delle Nazioni Unite sull'impatto del Covid sui bambini - ha spiegato la presidente di Ater, Patrizia Ghedini - usa parole allarmanti: "I bambini non sono i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime". Numerose ricerche hanno dimostrato un significativo peggioramento della salute mentale dei bambini e dei loro genitori durante la pandemia. (ANSA).