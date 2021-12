Malkovich, Costa e Servillo nel weekend a teatro

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Dalla star John Malkovich nei panni dello spietato "The music critic", a Milano, a Lella Costa tra le donne di Dante per "Intelletto d'amore", con la regia di Gabriele Vacis, a Roma. E poi l'incontro tra Toni Servillo e la poesia di Franco Marcoaldi per "Il mondo sia lodato", a Napoli, e Galatea Ranzi a tu per tu con il mistero della natività, protagonista di "In nome della madre" di Erri De Luca, a Palermo. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end, che conta anche il teatro di inchiesta di César Brie su Falcone, Borsellino e Buscetta con "Nel tempo che ci resta", a Milano; e Maria Amelia Monti e Marina Massironi con "Il marito invisibile", nella nuova commedia scritta e diretta da Edoardo Erba, a Roma. (ANSA).