Monica Bellucci, grazie per l'accoglienza su Maria Callas

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Ringrazio di cuore il pubblico italiano e sono commossa per la calorosa accoglienza ricevuta per la tournée italiana di 'Maria Callas lettere e Memorie'".

Così Monica Bellucci ringrazia il pubblico per l'accoglienza che ha accolto la tournée italiana dello spettacolo Maria Callas - Lettere e memorie con la regia di Tom Volf.

Dopo la presentazione al Festival di Spoleto dove era stato acclamato dalla critica, e dopo aver riempito i teatri di Parigi, Atene e Lisbona, lo spettacolo è finalmente arrivato al pubblico italiano che ha affollato le 4 tappe della tournée: il Teatro Manzoni di Milano (21 Nov), la Sala Sinopoli di Auditorium di Roma (23 Nov), il Teatro Goldoni di Venezia (26 e 27 Nov, entrambe sold out).

Oltre 3000 spettatori hanno applaudito la performance dell'attrice che per la prima volta nella sua carriera affronta, da sola in scena, il palcoscenico e il pubblico.

La tournée proseguirà all'estero: le prossime date previste sono quelle del 14 e 15 dicembre a Istanbul e del 20 Dicembre Londra.

Monica Bellucci nel frattempo sarà ospite al Torino Film Fest dove il 30 novembre riceverà il Premio Stella della Mole e dove presenterà il film The girl in the fountain di Antongiulio Panizzi che uscirà nelle sale cinematografiche italiane 1-2 dicembre. (ANSA).