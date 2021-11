Lundini, in tour con Il mansplaining spiegato a mia figlia

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Il titolo è di quelli accattivanti, di piena attualità e gran serietà: "Il mansplaining spiegato a mia figlia". Ma attenzione, perché quando si tratta di Valerio Lundini, tutto può accadere. È così che l'artefice delle più surreali e irriverenti interviste in tv con "Una pezza di Lundini" su Rai2, dopo il tutto esaurito del tour estivo, torna ora a girare l'Italia con il suo ultimo spettacolo, in anteprima l'1 dicembre al Metropolis di Bibbiano (Re) e poi al Delle Celebrazioni di Bologna il 2-3 (tra le tappe fino a fine a gennaio anche Milano, Genova, Trieste, Palermo, Torino, Catania, Roma, l'Aquila).

"Ho messo insieme miei pezzi vecchi e nuovi, canzoni, cose che mi divertivano - racconta all'ANSA - Non c'è un vero filo conduttore. Si parla di locandine teatrali, investigatori, amore, incidenti, sale da ballo e musical americani anni '80.

Non ho una trama, d'altronde chi sono io per dare trame al mondo? Il titolo? - rilancia - Me lo sono inventato lì per lì.

Mi hanno telefonato che se non ne trovavo uno i teatri non sapevano cosa scrivere sui cartelloni. Ma in realtà il mansplaining non c'entra nulla. E a dire la verità non ho neanche una figlia".

E dopo il tour teatrale, si prevede già una terza stagione in tv? "Mi piacerebbe - risponde - ma prima bisogna farsi venite nuove idee o si rischia di essere bolliti". (ANSA).