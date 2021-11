Weekend a teatro, tra Bergamasco, Ozpetek e Buccirosso

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Dalla potente "Resurrexit Cassandra" e il suo j'accuse sul destino del pianeta che Sonia Bergamasco porta in scena, tra Napoli e Milano, nello spettacolo firmato dal fiammigo Jan Fabre; al debutto da attore di Ferzan Ozpetek nell'autobiografico "Ferzaneide - Sono ia!", ancora a Milano. E poi Donatella Finocchiaro nel "Taddarite - Pipistrelli" di Luana Rondinelli, a Roma all'indomani della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne; o il doppio Eduardo De Filippo di Carlo Cecchi con "Dolore sotto chiave" e "Sik Sik l'artefice magico", a Torino. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end, che conta anche le risate con Carlo Buccirosso perseguitato da Equitalia nella sua nuova commedia "La rottamazione di un uomo perbene", a Roma; e con Giulio Scarpati, diretto da Eugenio Allegri ne "Il teatro comico" di Carlo Goldoni, a Padova.

