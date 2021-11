Elio porta in Alto Adige "Il Grigio" di Gaber

(ANSA) - BOLZANO, 22 NOV - Giunge in Alto Adige nelle stagioni dello Stabile dal 23 al 27 novembre Elio, leader dell'irriverente band "Le Storie Tese" a interpretare "Il Grigio" la più importante opera di prosa scritta da Giorgio Gaber e Sandro Luporini nel 1988.

Diretto e rielaborato drammaturgicamente da Giorgio Gallione, "Il Grigio" racconta di un uomo di cinquant'anni in crisi da una vita e di una casa in campagna dove vorrebbe starsene in pace a riflettere sui propri problemi esistenziali se non fosse per un misterioso topo - il grigio per l'appunto - che turba le sue giornate. "Per me vedere Il Grigio fu una esperienza intensissima. Un mix geniale di astrazione e immedesimazione.

Quando ho deciso di metterlo in scena mi sono convinto che i temi, i sentimenti, le situazioni presenti ne "Il Grigio" fossero poi stati perfezionati da molte canzoni nate dopo quella esperienza", sostiene il regista Gallione. In questa lotta senza quartiere, epica e grottesca, chi è davvero il nemico? Il topo non è forse la proiezione di quei mostri che tutti noi abbiamo dentro? Con entusiasmo ed incanto Gallione rilegge e ricrea uno spettacolo che scava dentro l'animo umano e lo cuce addosso al protagonista: l'eretico ed eccentrico Elio nelle vesti di un nuovo Signor G, un personaggio che sa e può ancora parlare potentemente e spietatamente al nostro oggi.

Lo spettacolo verrà presentato al Forum di Bressanone martedì 23 novembre alle 20.30, mercoledì 24 novembre al Teatro Cristallo nell'ambito della Stagione Inscena alle 21.00, giovedì 25 al Teatro Comunale di Vipiteno (h. 20.30), venerdì 26 all'Haus Michael Pacher di Brunico (h. 20.30) e sabato 27 novembre al Teatro Puccini di Merano sempre alle 20.30. (ANSA).