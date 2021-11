Teatro a sorpresa nella notte a Milano, 100 scheletri in marcia

Un centinaio di scheletri in marcia nella notte, nel centro di Milano: è la performance a sorpresa ideata dal regista di culto Romeo Castellucci, Grand Invité 2021-2024 di Triennale Milano, dove nei giorni scorsi ha presentato il suo ultimo spettacolo 'Bros'.

La sfilata in notturna, non annunciata, fa parte di un nuovo progetto video del regista, e ha visto un centinaio di attori vestiti di nero trasportare scheletri dalla Triennale al Duomo, con passaggio per il Castello Sforzesco, e ritorno, nella notte tra sabato e domenica.

Sul senso della performance, prodotta da Triennale e Societas, sui social si legge che questi manifestanti silenziosi "sono l'umanità del Passato. Testimoni del Passato, hanno deciso di far sentire il loro peso. Questi scheletri non vogliono spaventare o incutere timore né, d'altra parte, divertire. Non vogliono nulla, in effetti". (ANSA).