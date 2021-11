Verso apertura Lirico Milano dopo 22 anni, in vendita biglietti

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Il teatro Lirico si prepara alla riapertura, dopo 22 anni, questo dicembre. Sono infatti già in vendita i biglietti per lo spettacolo 'Comincium' di Ale & Franz in programma dal 22 dicembre al 9 gennaio. E intanto continuano ad arrivare proposte di slogan per la riapertura.

Il Comune di Milano e Stage Entertainment hanno infatti istituito un 'concorso' per chiedere al pubblico di inviare un pensiero, una frase, una istantanea sul Lirico, teatro dalla lunga storia che, progettato da Giuseppe Piermarini (l'architetto della Scala) fu inaugurato nel 1779 e ospitò grandi spettacoli come la prima assoluta dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti nel 1832.

A oggi, sono circa 2.500, le proposte già inviate al sito www.heart-social.com dove si potranno proporre slogan fino al 30 novembre.

"A indicare il vincitore - ha spiegato il direttore del teatro, Matteo Forte - sarà, entro la prima decade di dicembre, una commissione davvero speciale. Una giuria d'eccellenza, composta da Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik.

