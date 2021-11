Ferzan Ozpetek porta in scena 'Ferzaneide'

Ferzan Ozpetek debutta al Teatro Arcimboldi di Milano con lo spettacolo 'Ferzaneide', un viaggio sentimentale attraverso i ricordi, le suggestioni e le figure umane che hanno ispirato molti dei suoi film.

"Vorrei parlare alle persone che hanno incontrato il mio cinema - dice Ozpetek - e ai molti che hanno letto le pagine dei miei tre romanzi".

"In un periodo di sconcerto e sospensione come è stato l'anno trascorso - spiega il regista - ho pensato spesso ai tanti operatori e protagonisti del panorama teatrale, del palcoscenico in generale ma pure del comparto musicale, che vivono più di altri se possibile la sorte avversa dei tempi, il disagio delle loro famiglie, la condizione critica della precarietà materiale di un lavoro a cui si sono sempre prestati con passione ed entusiasmo. Anche per questo, insieme al produttore Marco Balsamo, ho deciso di impegnarmi in prima persona per lanciare un segnale di ripresa di un settore che ha bisogno di sostegno e soprattutto di fiducia".

Ferzaneide sarà presentato in vari teatri italiani. Il debutto al Tam di Milano è previsto per le ore 21 del 27 novembre.

"Sul palco - ricorda Ozpetek - ci sono io, io solo, ad incontrare il pubblico con il racconto della mia carriera artistica e del mio sentimento per la vita, la mia e quella degli altri". (ANSA).