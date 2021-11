Al via nuova campagna per far tornare il pubblico a teatro

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - 'Vieni a teatro, si respira la vita' è il claim con cui si concludono i 4 spot da 30 secondi della campagna per il ritorno del pubblico a teatro in sicurezza del Ministero della Cultura e di Agis. Gli spot - girati sott'acqua nella piscina di Montegrotto terme che con i suoi 40 metri è la più profonda d'Europa - sono stati ideati e curati dal regista Davide Livermore, che è anche direttore del teatro stabile di Genova e Paolo Gep Cucco che hanno immerso gli artisti (attori, ballerini e altri artisti dal vivo) per poi farli uscire a respirare. "Un'idea straordinaria e complicata" ha sottolineato il ministro Dario Franceschini alla presentazione, che si è svolta al teatro alla Scala, con il sovrintendente Dominique Meyer a fare gli onori di casa. E proprio il ministro ha voluto dire "grazie a tutto il mondo del teatro" per il rispetto delle regole e "per la grande creatività con cui non fa vedere i grandi sacrifici" a cui è sottoposto, come il rispetto del distanziamento in scena. "Il rispetto delle regole, l'applicazione seria dei protocolli - ha aggiunto il ministro - ha consentito la scelta di arrivare alla capienza piena dei teatri, che sono luoghi sicuri". Se al Nord il pubblico è tornato allo spettacolo dal vivo "così non si può dire altrove" ha aggiunto Carlo Fontana, il presidente dell'Agis, in videocollegamento. "I teatri sono luoghi sicuri - ha sottolineato - e questo bisogna dirlo". Lo diranno gli spot della nuova campagna che sarà visibile sui canali istituzionali del governo, in tv, sui giornali e sui sociaò- (ANSA).