Valerio Lundini, porto in scena la mia comicità surreale

CODROIPO (uDINE) - A poche ore dall'avvio del tour estivo dello spettacolo "Il mansplaining spiegato a mia figlia", questa sera a nel parco di Villa Manin, a Codroipo (Udine), e sold out in tutta Italia, Valerio Lundini svela, in anteprima all'ANSA, i contenuti del suo show e gela i fan che attendono la terza serie di "Una pezza di Lundini", il suo programma su Rai2 all'insegna della comicità surreale: "Per ora non è all'orizzonte".

Quali sono le sensazioni nell'affrontare di nuovo la platea dal vivo? "Gli ultimi spettacoli live li ho fatti l'estate scorsa, perché poi ci sono state le restrizioni. Finora ho fatto solo un'uscita con la mia band, a Roma. Un po' temevo l'effetto del pubblico scaglionato e distanziato, ma i concerti restano piacevoli come li ricordavo prima del Covid". Spesso nella "Pezza" il montaggio è un tassello fondamentale".

Quanto influisce nella scrittura degli sketch dal vivo l'impossibilità di usarlo? "Ogni cosa che uno fa la relaziona al medium sul quale la porta: essendo il programma televisivo registrato e montabile, puoi utilizzarlo a tuo favore. Il live prevede possibilità che l'internet, la musica, la tv non offrono: ma abbiamo pensato anche per lo spettacolo degli escamotage quasi di montaggio, con inserti video e altro".

La scaletta è completamente inedita? "Sono tutte cose che non sono state portate in tv. Tra l'altro c'è stato un riadattamento all'ultimo, e alcuni passaggi li ho cambiati addirittura ieri. Dunque, che io ricordi, sono tutti sketch che non ho fatto in altre sedi se non live".

Il tema paradossale del titolo viene sviluppato all'interno dello spettacolo? "Non viene assolutamente toccato: esci dallo spettacolo e pensi "Ah, cavolo, ma quella cosa proprio non l'ha detta". Il nome è nato in modo molto casuale: ero al bar e dovevo mandare il titolo perché si stava iniziando a lavorare sulla comunicazione, e mi è venuto in mente sul momento. Non c'è il minimo riferimento al tema: un po' come in "Anche libero va bene" di Kim Rossi Stuart, dove la frase del titolo non si sente mai fino alla fine della pellicola. Diciamo che mi sono ispirato a lui".

Quali sono le interviste più appaganti? "Quella che forse mi è piaciuta di più è stata con Max Pezzali: gli ho chiesto di suonare con noi "La dura legge del gol", ma anziché quella vera ne abbiamo fatta un'altra che avevo scritto io due giorni prima, senza minimamente dire al pubblico che non si trattasse della canzone originale".

Novità sulla terza stagione di "Una pezza di Lundini?" "Non so se ci sarà. Non ci sto pensando, al momento: ora mi sto dedicando al tour dal vivo, e se mai si dovesse fare almeno vorrei che non accadesse subito. Preferirei tornare solo quando ci sarà qualcosa di nuovo, e vorrei non essere troppo stanco a livello creativo. Il rischio di fare la puntata a testa in giù perché ho finito le idee è sempre dietro l'angolo".

Un messaggio al pubblico che verrà a vederla dal vivo. "Di abbassare molto le aspettative. Siamo tutti stanchi, c'è stato il Covid, d'estate fa caldo. Abbassiamo le aspettative: non solo per lo spettacolo, ma in generale, nella vita".