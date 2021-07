Da omaggio a Mia Martini a Goldoni, torna l'E…state al Woo

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - Dall'omaggio a Mia Martini a quello alla Locandiera di Goldoni, passando per musica e tante risate.

È la terza edizione di "E…state al Wood", la rassegna diretta da Claudia Campagnola, che dal 9 luglio al 27 agosto porterà a Fregene (RM) e dintorni otto serate di spettacoli per altrettanti venerdì, con artisti come Debora Caprioglio, Greg, Max Paiella, Marco Morandi, Michele La Ginestra, Piji.

Obbiettivo, riportare lo spettacolo tra la gente, dimostrare che il settore non si arrende e anche valorizzare la bellissima riserva del Parco avventura, la cui pineta si stima sia la più vetusta dell'area del Mediterraneo, con sette pini di età maggiore di 200 anni. Si parte dunque il 9 luglio con il ritorno di "Chiamatemi Mimì", monologo musicale omaggio a Mia Martini, scritto da Paolo Logli, con Marco Morandi e Claudia Campagnola, nel nuovo allestimento di Norma Martelli. Poi, uno dopo l'altro, in cartellone ecco Michele la Ginestra con "M'accompagno da me" e un crocevia di personaggi, legati da un minimo comun denominatore: i reati previsti dal Codice penale. A tutta musica per Claudio Greg Gregori con "The Humor Swing" e poi ancora, in coppia con Max Paiella nel Duo Italia, in "Apoftegmi musicali", canzoni e comicità sui rapporti interpersonali. Ancora note per "40 Rino", omaggio a Rino Gaetano nel 40/o della scomparsa con la tribute band i Rinominati. Il 13 agosto nella serata pre-Ferragosto, protagonista sarà Piji con la The Emmet Ray Manouche Orkestra nello spettacolo omaggio a Django Reinhardt e Woody Allen. Si chiude con due serate dedicate al teatro: "In viaggio con Fellini", dedicato al Maestro della Dolce vita che a Fregene era tanto legato, con Francesco Sala, Claudia Campagnola e Silvia Siravo. E l'anteprima nazionale de "La locandiera - sogno teatrale" con Debora Caprioglio. (ANSA).