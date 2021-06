Morto Andrea Cresti, animatore Teatro Povero di Monticchiello

MONTICCHIELLO (SIENA) - E' scomparso a 83 anni Andrea Cresti, insegnate di scuola per una vita, ma soprattutto artista poliedrico, pittore di qualità con un suo realismo magico, o meglio favoloso, legato al suo territorio, la Val d'Orcia, e anche il regista, animatore che per trent'anni ha dato vita al Teatro Povero di Monticchiello e lo ha diretto.

Con lui il teatro Povero - come ricorda un comunicato - ''è cresciuto e da pregevole e lodevole esperimento antropologico creato per salvare un borgo toscano dall'abbandono e dalla fuga degli abitanti nel clima pre sessantottesco, a appuntamento irrinunciabile di ogni estate, evento culturale da non perdere, ma anche una luogo di lavoro, discussione eincontro per elaborare e mantenere vivo il pensiero critico''. Il suo contributo importante al Teatro di Monticchiello comincia nel 1989, quando scrisse e diresse lo spettacolo ''Il cavaliere della non rotella'', allestito insieme ai pazienti dell'ospedale psichiatrico, in collaborazione con un altro visionario, il dott. Vieri Marzi. L'ultimo lo ha diretto nel 2018, passando l'anno successivo il testimone a Manfredi Rutelli e Giampiero Giglioni.

I suoi spettacoli, nella tradizione del Teatro Povero, che partiva lavorando sulla memoria e la sua importanza, specie confrontandola con i problemi e i cambiamenti del presente, giocando su una metaforica attualità, poneva interrogativi specifici e generali rispetto alla politica, specie nei suoi rivolti sociali e di libertà e eguaglianza, che coinvolgevano il pubblico ogni estate, con le recite in piazza tra fine luglio e ferragosto.

Questo Teatro Povero va in scena da 55 anni a Monticchiello, avendo richiamato nel tempo l'attenzione anche internazionale per le sue peculiari caratteristiche (l'essere scritto e recitato dagli abitanti del paese stesso, alcuni dei quali diventati consumati attori, cui oggi danno il cambio figli e nipoti) fu fondato, in una ricorrenza della lotta di Liberazione col ricordo di fatti avvenuti fuori delle mura del paese, da Arnaldo Della Giovampaola, curato da molte persone tra cui va ricordato Mario Guidotti, e fatto crescere sino all'importanza attuale proprio da Andrea Cresti. (ANSA).