Sere d'estate alla Reggia di Venaria, 39 gli spettacoli

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Si intitola Metamorfosi perché vuole essere un inno alla trasformazione possibile e alla rinascita, ed è multiforme più di sempre il cartellone culturale estivo serale della Reggia di Venaria, in programma dal 2 luglio al 3 agosto. In tutto 39 spettacoli allestiti in tutti gli spazi esterni, dal Giardino delle Rose al Cortile delle Carrozze, dalla Casina Medici del Vascello al Tempio di Diana. Con un nuovo orario di apertura, dalle 14 alle 22 dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 22 il sabato e dalle 10 alle 19,30 la domenica. In cartellone spettacoli teatrali come quelli della rassegna 'Metarmofosi. Ovidio e altre storie' ideato da Valter Malosti, direttore di Torino Piemonte Europa (Tpe), nel Tempio di Diana, dea della luna e della caccia, concerti di musica classica, come quelli nel Cortile delle Carrozze affidati alla Filarmonica Trt con grandi nomi sul podio tra cui Gianandrea Noseda, Maxime Pascal e Felix Mildenberger. In programma anche uno spettacolo di danza con la compagnia internazionale Hervé Koubi che si esibirà in 'Boys don't cry', per sette danzatori, coreografia costruita sulla base di un testo originale di Chantal Thomas attorno ad un'improbabile partita di calcio. Tra gli altri spettacoli teatrali 'Teatro tra Parentesi' di Marco Paolini con un'antologia di storie tra cui alcune inedite, scritte durante la pandemia, 'Amici fragili' di Federico Buffa dedicato all'incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André, 'Ci vuole orecchio' di Elio dedicato a Jannacci., 'La Ballata dei senza tetto' di Ascanio Celestini. (ANSA).