Mittelfest presenta "Eredi", Marcorè e Guanciale tra ospiti

(ANSA) - UDINE, 27 MAG - Rimini Protokoll e Strijbos & Van Rijswijk con due spettacoli 'site specific', Neri Marcorè con "Le divine donne di Dante" e Lino Guanciale con "Europeana", breve storia del 20/o secolo in prima assoluta, accompagnato dalla fisarmonica del musicista sloveno Marko Hatlak. Sono alcuni ospiti della 30/a edizione del Mittelfest, festival internazionale di cultura della Mitteleuropa e dell'Europa orientale in arrivo a Cividale del Friuli dal 27 agosto al 5 settembre, sul tema "Eredi", con 31 progetti artistici da 13 Paesi tra cui 18 prime assolute o nazionali e 8 produzioni/coproduzioni. La scelta del tema "Eredi" e la direzione artistica sono di Giacomo Pedini, che ha presentato oggi online il programma, con il presidente dell'associazione Mittelfest, Roberto Corciulo.

Illustrata anche Mittelyoung, la nuova rassegna di 9 spettacoli (prosa, musica e danza) selezionati attraverso un bando internazionale tra gli artisti under 30 della Mitteleuropa, in programma dal 24 al 27 giugno. Anche quest'anno il festival si aprirà con un concerto della Fvg Orchestra intitolato "Devil's Bridge - Il ponte del diavolo". Due gli spettacoli site specific nel cartellone, "Remote Cividale" dei Rimini Protokoll, e "Signal at Cividale" degli olandesi Strijbos & Van Rijswijk. Il tema della memoria torna nello spettacolo "Mnémosyne" del coreografo, danzatore e artista ungherese Josef Nadj, in prima nazionale. Atteso a Cividale anche Neri Marcorè accompagnato dall'Orchestra Arcangelo Corelli. Donne protagoniste con "Once upon a song in Balkans", spettacolo bosniaco con Tijana Vignjević e Belma Alić, e con "My husband", che vede in scena 9 donne e con la violinista moldava Patricia Kopatchinskaja insieme al pianista turco Fazil Say. Tra gli altri ospiti, il violoncellista Enrico Bronzi e Tosca, che si esibirà in tre canzoni friulane. (ANSA).