Teatro Barletta occupato da lavoratori spettacolo

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Hanno occupato simbolicamente il teatro "Curci", gli operatori del settore cultura e spettacolo a Barletta posizionando sul palcoscenico uno striscione con la scritta "Il silenzio delle arti fa rumore".

Sono lì per protestare pacificamente contro il governo e per chiedere, trascorsi oramai 14 mesi da quando hanno smesso di lavorare, di potere almeno essere garantiti.

"Un piano di emergenza straordinario - spiega la portavoce Michela Diviccaro - fatto di atti concreti che ci garantiscano almeno fino a giugno 2022". "Apprezziamo la vicinanza delle istituzioni e l'interessamento dimostrato anche dal sindaco di Barletta - ha aggiunto - ma abbiamo bisogno di atti concreti per andare avanti". Il primo cittadino ha incontrato gli artisti nel teatro per ascoltarli e capire con loro quali interventi poter porre in essere in previsione dell'estate. (ANSA).