Da Netflix a Broadway, La regina degli scacchi sarà musical

Broadway è nel futuro de 'La regina degli scacchi'. La serie di Netflix diventerà anche un musical. La casa di produzione Level Forward ha acquisito i diritti teatrali dell'omonimo romanzo di Walter Tevis su cui è anche basata la produzione, la cui prima stagione ha avuto grande successo.

Il libro, pubblicato nel 1983, è incentrato su Beth Harmon, una bambina prodigio degli scacchi e il suo viaggio dal Kentucky a Parigi e fino a Mosca per diventare un grande maestro di scacchi.

Dopo essere stata vista da 62 milioni di telespettatori su Netflix, la serie ha ricevuto un Golden Globe come miglior serie e la protagonista Anya Taylor-Joy è stata premiata come miglior attrice. (ANSA).