Una star adorata oltre il mondo del balletto, addio a Patrick Dupond, grande etoile della danza, scomparso a 61 anni. Nato il 14 marzo 1959, era un ballerino dotato e stravagante: "Piacere, sedurre, intrattenere, incantare, ho l'impressione di non aver mai vissuto tranne quello", confidava questo ipersensibile nel 2000 al quotidiano Liberation. Un padre uscito di casa molto presto, la madre cerca di canalizzare l'energia di questo figlio malizioso e turbolento iscrivendolo al calcio e al judo. Senza successo. È nella danza classica che trova la sua strada. Max Bozzoni, ex ballerino dell'Opera di Parigi e insegnante di danza classica, lo prende sotto la sua ala protettrice. Sarà il suo "maestro per la vita" fino alla sua morte nel 2003. Nel 1970, Patrick Dupond entrò nella scuola di danza dell'Opera di Parigi. Il ragazzo, nonostante la sua indisciplina, scalerà tutti i livelli della venerabile istituzione. A 16 anni nel balletto come apprendista quadriglia.

Un anno dopo vince la medaglia d'oro al concorso internazionale a Varna (Bulgaria). Nel 1980 la consacrazione: è stato nominato etoile all'Opera di Parigi.

Le sue doti tecniche , le sue qualità recitative seducono i più grandi coreografi: John Neumeier, Roland Petit, Alvin Ailey, Maurice Béjart creano per lui. Quest'ultimo gli offre una delle sue interpretazioni più magistrali, quella del ballerino travestito da capricciosa prima ballerina in "Salomé" del 1986.

La sua personalità fiammeggiante, spontanea e generosa contribuisce a fare di Patrick -Titi - Dupond una star della danza. Famoso al di fuori della cerchia degli amanti del balletto in Francia, attira folle durante le sue tournée all'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone.

A 31 anni, dopo un periodo a Nancy alla guida del Balletto francese, è subentrato a Rudolf Nureyev come direttore di ballo dell'Opera di Parigi. Dal 1990 al 1995 ha unito le funzioni di capo e ballerino, prima di ridiventare una semplice etoile. Ma nel 1997, in un contesto di dissenso con la nuova direzione dell'Opera, è stato licenziato per "la sua insubordinazione e la sua indisciplina", nelle sue parole. Il ballerino ha accettato, senza il consenso del suo datore di lavoro, di far parte della giuria del festival di Cannes. Patrick Dupond sarà finalmente risarcito in cassazione per il suo licenziamento, ma l'infortunio rimarrà profondo. Terminando trent'anni di vita al Palais Garnier, l'episodio apre un periodo buio per la star, in preda al dubbio e alla solitudine. Nel 2000 è stato vittima di un grave incidente automobilistico. Il suo corpo è spezzato da 134 fratture e i medici gli dicono che non ballerà più. Sotto morfina per due anni - gli ci vorrà un anno per disintossicarsi - con tenacia si alza ad ogni costo per l'allenamento quotidiano con il suo mentore Max Bozzoni. Pochi mesi dopo, torna sul palco, in un musical, "Un air de Paris". Un successo, però, senza futuro.

Dopo essersi dilettato nel cinema ("Dancing Machine" con Alain Delon nel 1990), ballato con i cavalli del Cadre Noir, è andato in tv come giurato della versione francese di Ballando con le stelle su TF1 nel 2018. Negli ultimi anni si era stabilito a Soissons (Aisne), dove aveva frequentato la scuola di Leïla Da Rocha, con la quale aveva allestito spettacoli di danza classica e orientale. (ANSA).