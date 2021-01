Teatro: Alessio Boni interpreta Dante, anteprima a Carpi

(ANSA) - CARPI, 28 GEN - Ci sono due anteprime nazionali nelle prossime proposte del Teatro Comunale di Carpi: cinque week-end di musica, poesia e arte, in collaborazione con i Musei di Palazzo dei Pio, per una stagione che deve continuare in streaming causa pandemia, ma che comunque procede, con uno spettacolo a settimana fruibile gratuitamente in Rete. Aprirà la rassegna l'anteprima di 'Anima smarrita', un "concertato a due su Dante Alighieri" di e con Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti: una selezione di brani del Sommo Poeta, nel settimo centenario della morte, che i due artisti porteranno poi in tournée appena sarà di nuovo consentito lo spettacolo dal vivo. 'Anima smarrita', con testi dalla Vita nuova e dalla Divina Commedia, sarà visibile sui profili social e sul canale YouTube del Teatro dalle 18 di sabato 6 febbraio, in première, a martedì 9.

L'altra anteprima (dal 20 al 23 febbraio) sarà 'Il canto dei colori', viaggio nella vita e nelle opere di Henri Matisse con Sandro Lombardi voce recitante su testo di Maria Antonietta Centoducati e Antonio Ballista al piano per eseguire brani di Debussy, Milhaud, Satie e Poulenc. Ai Musei comunali torna poi l'appuntamento legato a San Valentino: 'Quanti amori', percorso di arte, poesia e musica trasmesso sui social e sul canale YouTube di Musei e Teatro sabato 13 e domenica 14 febbraio, ma se nel frattempo sarà possibile riaprire i musei, verrà aperto al pubblico, con accesso prenotato e contingentato.

Il programma proseguirà con un concerto per flauto e arpa del duo Massimo Mercelli e Nicoletta Sanzin, che proporrà brani di Bach, Rossini, Rota, Williams e Shankar (dal 27 al 2 marzo).

Infine, con l'Assessorato alle Pari opportunità un'iniziativa il 7 e 8 marzo per rispettare una tradizione del teatro cittadino in occasione della Festa internazionale della donna. (ANSA).