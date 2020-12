Da Proietti a Eduardo nel week end teatrale sotto l'albero

Da Gigi Proietti, scomparso poco più di un mese fa, su Rai1 a Stanto Stefano nell'Edmund Kean di Raymund Fitz portato in scena al Globe Theatre di Roma, ad Ascanio Celestini protagonista del teatro di narrazione di Posto Unico sui social dell'Auditorium Parco della Musica (ma anche su Ansa.it e Repubblica.it). E poi, la vigilia di Natale in compagnia di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in "A Christmas Carol" di Charles Dickens, fino al 6 gennaio in streaming sulle pagine Facebook e Youtube del Politeama Genovese; e, ancora il 26, un classico come "Natale in casa Cupiello" con Eduardo De Filippo e "Pinocchio, il grande musical" con le musiche dei Pooh, su Rai5. E' il lungo week end teatrale di Natale, che sotto l'albero, tra web, tv e social, regala una programmazione particolarmente ricca e per tutti i pubblici. Tra gli appuntamenti, da non perdere la doppia proposta che unisce il Franco Parenti e l'Elfo Puccini di Milano, portando in scena on line "Gli innamorati" di Goldoni, nella drammaturgia di Vitaliano Trevisan, per la regia di Andrée Ruth Shammah, e "Alice Underground", scritto, diretto e illustrato da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia dalla fiaba di Lewis Carrol. Ancora per i più piccini il Teatro di Roma ha in serbo il progetto "Voce Parole", con sei spettacoli rielaborati per l'ascolto da La bella addormentata nel bosco a Homesweethome, e alcune delle più belle pagine di Gianni Rodari, portate sotto l'albero via web dalla Piccola Compagnia del Piero Gabrielli. Ma anche le prime due puntate di "Metamorfosi cabaret" condotte da Giorgio Barberio Corsetti e il ciclo delle "Letture Kafkiane". Mentre a Genova la XX edizione di "Circumnavigando… a vista", il Festival internazionale di circo teatro debutta con dieci eventi e otto compagnie, tra dirette online e appuntamenti open air tra finestre e balconi della città (26 - 30 dicembre), (ANSA).