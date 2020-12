Da Generali Italia e la Fenice concerto Natale in dono a famiglie

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Un'inedita produzione della fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergej Prokof'ev realizzato con l'Orchestra del Teatro La Fenice trasmesso gratuitamente in streaming sul sito ansa.it e sul canale YouTube del Teatro La Fenice venerdì 25 dicembre alle ore 16.00 e disponibile sul canale YouTube del Teatro veneziano per tutto il 2021. E' il regalo di Natale ai bambini e alle loro famiglie della Fondazione Teatro La Fenice e delle Generali Italia attraverso il programma Valore Cultura che ha l'obiettivo di rendere l'arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio. Lo spettacolo, sotto la direzione musicale di Alvise Casellati, avrà la voce recitante di Sonia Bergamasco, le illustrazioni di Chiara Tronchin e le animazioni di Heads Collective.

"In questo Natale così inedito in cui dobbiamo rinunciare ai momenti di vicinanza fisica a cui siamo sempre stati abituati - ha spiegato Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia - come Generali vogliamo essere accanto alle famiglie e alle comunità con un gesto concreto. Con il Teatro La Fenice, un nostro partner storico, grazie al progetto Generali Valore Cultura portiamo nelle case di tutti la grande musica e l'atmosfera dello straordinario Teatro veneziano. Quest'edizione speciale della fiaba in musica Pierino e il lupo di Prokof'ev è un dono per tutte le famiglie che conferma la nostra vicinanza alle istituzioni culturali. Questo per noi significa agire insieme, con azioni concrete, per generare fiducia". (ANSA).