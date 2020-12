Chiuso ma dialoga con platea, il caso Teatro delle Ariette

''Il teatro non muore'', conclude la mail di Valentina, che si può leggere sul sito del Teatro delle Ariette (http://www.teatrodelleariette.it/in-dialogo.html), dopo aver ricordato che ''Del teatro non è possibile liberarsi, nemmeno quando è vietato. Fra il 1200 e il 1300 il teatro era stato abolito perché blasfemo e pericoloso per la morale, ma proprio nelle chiese si tenevano le sacre rappresentazioni ....

e chi vietava il teatro in verità lo eseguiva ad ogni occasione''.

E' solo una delle tante risposte a Paola Berselli e Stefano Pasquini, coppia nella vita e sulla scena, fondatori (con Maurizio Ferraresi) e anime appunto del Teatro delle Ariette, che prende il nome dal podere dove vivono e che coltivano in Valsamoggia (Bologna), i quali hanno chiesto un dialogo pubblico epistolare per non perdere il contatto con i propri spettatori e non solo per discutere della situazione attuale, ma in particolare riflettendo e elaborando idee per una ripartenza.

Hanno naturalmente cominciato loro, incoraggiati dal Premio della critica Teatrale ricevuto nei giorni scorsi, scrivendo le proprie riflessioni, che si concludono così: ''Siamo confusi, disorientati. Nessuna promessa di ristoro può ristorarci, perché quello che ci manca davvero non sono i soldi ma la vita. Cosa dobbiamo fare, spettacoli in streaming? Web radio e web tv? Inventare qualcosa di nuovo? Videoconferenze? Tacere e aspettare? Darci alla scrittura? Praticare la disubbidienza civile? Stare alle Ariette e pensare soltanto ai nostri campi? Tornare a essere contadini e basta? Avremmo tanto bisogno di parlare con voi, come abbiamo fatto questa estate, nei campi delle Ariette'', Hanno già risposto in tanti all'appello, scrivendo mail a info@teatrodelleariette.it poi pubblicate sul sito, da cui estrapoliamo: Lugi, ''Ho le stesse vostre domande e dubbi. Non mi piace leggere poesie, ma ne ricordo una di Gottfried Benn della raccolta Apreslude, parlava della capacità della natura di aspettare, attendere il momento buono, senza sapere quando verrà, ma sapendo che verrà'' - Azzurra, ''La risposta che provo a darmi è che questo tempo che accade così forse possa essere vissuto come un momento d'inverno. Che le cose sotto si muovono, nel buio e nel ghiaccio, e prima o poi usciranno fuori.

L'indecisione di sapere quanto questo inverno possa durare (e se non sarà troppo lungo o rigido per noi, se non ci spazzerà via) probabilmente è la cosa più difficile. Ma mi sto accorgendo che un tepore, seppure minimo ma fondamentale, una fiammella che scalda e aiuta, viene sempre dagli altri, dal condividere con gli altri'' - Daniela, ''Io sono triste in questo periodo, perché mi manca il nutrimento dell'anima: a parte i libri, mi viene negata la necessità di alimentare le mie emozioni, sensazioni, intuizioni attraverso il teatro, la danza, la musica dal vivo, le mostre, i musei'' - Germana, ''Perché non prendiamo l'occasione che ci è data di vivere un tempo particolare per fare qualcosa di diverso? Perché non prendiamo atto che le cose che eravamo abituati a fare è meglio non farle ancora per un po'? E ne facciamo altre? Ne dico una: vediamoci all'aperto, camminiamo insieme per la campagna che ci circonda, facciamo teatro fuori dai teatri e dalle case, facciamolo nei campi, di giorno e non di sera'' - Marzia e Maurizio, ''Un abbraccio forte e non siate tristi, siate arrabbiati il giusto, quel che basta per invertire la rotta'' - Paola, ''Tenete duro, 'dopo' ci sarà tanto bisogno di voi, di artisti, di bellezza''.

Gli spettacoli di Paola e Stefano del resto prevedevano sempre un momento finale di confronto e scambio di idee, per questo gli attori, mentre recitano, cucinano un vero pranzo che, alla fine, viene condiviso caldo con gli spettatori per un momento conviviale. Il Teatro delle Ariette è nato nel 1996 e ha il suo spazio per spettacoli in un edificio rurale riadattato.

La sua fortuna comincia nel 2000 quando, invitato al festival Volterrateatro con lo spettacolo 'Teatro da mangiare?', viene subito notato dalla critica. Da allora sono stati dieci anni di successi con oltre 2000 repliche in sede, sul territorio e in tournée in Italia Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Portogallo, sino ai giorni scorsi, al Premio della Critica andato ''Al Teatro delle Ariette, gruppo storico ed eroico di teatranti e contadini che fondano nella concretezza materiale dell'esperienza e delle tradizioni della loro terra la loro voce teatrale''.

''Per quanto riguarda il futuro alle Ariette ci sono tante cose da fare nei campi e on gli animali e sicuramente non ci annoieremo - scrivono ancora Paola e Stefano - Tutte cose che si possono fare, il teatro no. Abbiamo anche avuto il sentore che questa sospensione non sarà breve, che forse si potrà riaprire a marzo o a maggio. Se l'emergenza Covid dovesse durare a lungo, dovremmo pensare di rinunciare nella nostra vita allo spettacolo dal vivo, al teatro, ai concerti?''. (ANSA).