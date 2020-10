L'ANSA con le Fondazioni lirico-sinfoniche per le dirette streaming

L'ANSA sostiene l'iniziativa delle 12 Fondazioni lirico-sinfoniche italiane aderenti ad ANFOLS, che rispondono alla sospensione degli spettacoli con un palinsesto unico di produzioni in live-streaming realizzate ad hoc, in assenza di pubblico ma con gli artisti in presenza. Grazie ad un accordo tra l'agenzia e l'associazione, il palinsesto sarà trasmesso e condiviso attraverso gli strumenti informatici di tutte le Fondazioni e anche sui canali online e social di ANSA.it. Questo nell'ambito della decisione dell'agenzia di sostenere la cultura in questo momento di chiusura totale di cinema e teatri.

"Siamo molto soddisfatti - ha detto il direttore dell'ANSA Luigi Contu - che questa nostra iniziativa parta proprio dalla musica lirica, una eccellenza della produzione culturale italiana, realizzata dai teatri più belli del nostro paese. In questo modo pensiamo di dare il nostro contributo al mondo della cultura e di offrire ai nostri lettori un servizio di qualità in un momento così difficile".

''Una bella coincidenza porta ANSA e i teatri d'opera italiani - afferma Francesco Giambrone presidente dell'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche (ANFOLS) - a collaborare su un progetto importante e strategico che permetterà al pubblico di restare in contatto con i nostri teatri anche in questo tempo di sospensione delle attività che ci accompagnerà fino al 24 novembre. Siamo felici di condividere le nostre produzioni sulle piattaforme dell'ANSA. E pensiamo che forme di collaborazione come questa attivino circoli virtuosi che specie in questo momento sono fondamentali per aiutare le nostre comunità ad affrontare questo tempo così difficile per la vita di tutti noi...''