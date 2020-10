Unione Teatri Roma (Utr) a Governo, non ci chiudete

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - ''Vi richiediamo di mantenere i luoghi della cultura aperti. Il teatro è importante ed è il fondamento di una società civile sana. Non private il pubblico del teatro. Non fermate il teatro''. A chiederlo è il presidente dell'Unione Teatri di Roma, Felice Della Casa, in una lettera al governo ''in merito alla intenzione di richiudere Teatri e Cinema presente nella bozza del prossimo DPCM che, se confermata, avrebbe effetti devastanti per il settore''. I teatri romani, che comprendono sale storiche che vanno dall'Auditorium Conciliazione, al Brancaccio, all'Eliseo al Pariol, in tutto oltre cinquanta, chiedono di riflettere sui seguenti punti: ''abbiamo investito e reso le sale idonee all'accoglienza del pubblico, riaprendo nel rispetto dei protocolli per la tutela della salute; abbiamo richiamato il pubblico, confuso e impaurito da una comunicazione incerta e terrorizzante, avviando con fatica un processo di ritorno nelle sale; abbiamo riassunto i dipendenti dalla Cig; abbiamo riavviato l'attività di produzione spettacoli e le tournée, investito per il riallestimento degli stessi e contribuito alla ripartenza della filiera e del suo indotto; con la chiusura dei teatri si bloccano nuovamente le produzioni, sottraendo il lavoro ad attori e tecnici che non sono tutelati dagli ammortizzatori sociali''.

Infine chiedono ''dii considerare come potremmo recuperare la fiducia del pubblico qualora fossimo costretti a richiudere, sconfessando così l'azione di ricostruzione dei rapporti.

Illustre Presidente, gentili Ministri i teatri sono luoghi sicuri.

I flussi di pubblico in uscita ed entrata sono regolati e controllati; gli spettatori sono seduti con mascherina e ben distanziati tra loro; durante la rappresentazione il pubblico non parla. Vi richiediamo di mantenere i luoghi della cultura aperti. Il teatro è importante ed è il fondamento di una società civile sana. Non private il pubblico del teatro. Non fermate il teatro''. Segue l'elenco degli oltre cinquanta teatri romani associati UTR.

Elenco teatri associati UTR

Anfitrione

Arcobaleno

Auditorium Conciliazione

Basilica

Belli

Brancaccio

Brancaccino

Centrale Preneste Teatro

Ciak

Cometa Off

De’ Servi

Dei Contrari

Degli Audaci

Della Cometa

Delle Muse

Di Documenti

Eliseo

Euclide

Flaiano

Garbatella

Ghione

Golden

Italia

Le Maschere

Lo Spazio

Manzoni

Marconi

Moderno (Latina)

Nino Manfredi

Olimpico

Off Off

Palazzo Santa Chiara

Parioli

Petrolini

Porta Portese

Prati

Roma

Sala Umberto

Sette

Spazio 18 B

Spazio Diamante

Stanze Segrete

Testaccio

Tirso De Molina

Trastevere

Verde

Vittoria