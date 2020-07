Teatri: tornano "Odissea" e "Inferno" in Gole Alcantara

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Tornano nello scenario delle Gole dell'Alcantara "Odissea" ed "Inferno", i due spettacoli di maggior successo nella stagione teatrale estiva dello scorso anno diretti da Giovanni Anfuso. Prodotti da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, entrambi sono stati inseriti nell'elenco dei Grandi eventi 2020 dall'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. L'Odissea debutterà il 23 luglio ed andrà avanti per 20 repliche; il 27 agosto sarà la volta di Inferno. Le rappresentazioni si svolgeranno in assoluta sicurezza grazie ai meccanismi messi a punto dal team: continue sanificazioni, una pianta con 198 posti a sedere e due soli spettacoli a sera - dal giovedì alla domenica - per consentire il distanziamento anche durante i percorsi da e per il greto del fiume. In settimana al via la vendita on line dei biglietti sul circuito Boxoffice Sicilia I produttori hanno dedicato grande attenzione alla sicurezza degli spettatori: ingegneri specializzati hanno progettato le piante e tracciato percorsi da e per il greto del fiume che consentissero sempre il distanziamento. Sono stati inoltre messi a punto tutti i protocolli di sanificazione tenendo conto tra l'altro che si opera all'interno del Parco fluviale dell'Alcantara. (ANSA).