A teatro (online), tra i 100 di Tedeschi e Delbono

Parte con l'omaggio ai 100 anni di Gianrico Tedeschi il nuovo week end a teatro (in casa), che in tempo di Coronavirus tra social, web e tv on demand applaude anche l'arrivo del Cirque du soleil e di Pippo Delbono, saggi d'anteprima con Pascal Rambert, lo storico "Sogno di una notte di mezza estate" diretto da Elio De Capitani e Lino Guanciale e Matilda De Angelis tra Dostoevskij e Bob Dylan. Ecco alcuni appuntamenti da non perdere.

NOVARA - Gigante della scena, voce inconfondibile e una sottile ironia che è diventata la sua cifra stilistica. Gianrico Tedeschi festeggia 100 anni il 20 aprile e se i teatri sono chiusi è Rai5 a rendergli omaggio proponendo sabato, alle 21.15, il suo ultimo successo in scena. Si tratta di "Farà giorno", testo scritto su di lui da Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, che con la regia di Piero Maccarinelli debuttò nel 2013 al Teatro Coccia di Novara. Protagoniste due generazioni a confronto, due visioni del mondo e della Storia in conflitto: Manuel (Alberto Onofrietti), giovane bullo di periferia con simpatie neonaziste e Renato (Tedeschi), vecchio partigiano e medaglia d'oro al valore della Resistenza, che in seguito a un incidente ha bisogno di essere accudito. A seguire, sempre su Rai5, per "In scena", la carriera di Tedeschi tra teatro, operetta, musical e perfino varietà nel documentario di Barbara Pozzoni.

MONTREAL - Tutta la meraviglia e lo stupore dei più grandi spettacoli del Cirque du soleil, direttamente dal divano di casa. In emergenza Coronavirus, tra volteggi e acrobazie, anche la compagnia canadese che ha rivoluzionato l'arte circense, applaudita da oltre 190 milioni di spettatori nel mondo, "debutta" sul web invitando i suoi fans sul nuovo hub di contenuti digitali CirqueConnect. Ogni settimana, uno speciale di sessanta minuti con i momenti salienti di spettacoli come "Amaluna", "Volta", "Bazzar", "Luzia", "Alegria", "Kà", "Kooza" (cirquedusoleil.com/cirqueconnect).

FIRENZE - Prosegue il cartellone della Firenze Tv della Fondazione Teatro della Toscana, questa sera con Lino Guanciale che legge un classico della letteratura e del palcoscenico come "I Fratelli Karamazov" di Dostoevskij. Uno dopo l'altro, da domani, sono in arrivo anche Giorgio Pasotti tra "Luna" di Dunya Mikhail e "La marionetta di stoffa" di J.Welch; Stefano Accorsi; sabato, Matilda De Angelis tra le parole de "La vita nuova" di Chandra Livia Candiani e le note di "Make You Feel My Love" di Bob Dylan, seguita da Silvia Ajelli con due brani di Italo Calvino: "Le città nascoste" e "Le città e la memoria", entrambi da "Le città invisibili".

BOLOGNA - Arriva anche Pippo Delbono, autore, regista di teatro e cinema, attore, tra i più apprezzati nel panorama contemporaneo teatrale, nel cartellone #laculturanonsiferma, presentato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione. Delbono dona quattro degli spettacoli realizzati con la sua Compagnia, "Questo buio feroce" (2006), "Dopo la battaglia" (2011), "Orchidee" (2013) e "Vangelo" (2016), che verranno trasmessi da domani al 19 aprile su Lepida Tv (canale 118 dell'Emilia-Romagna) e sul portale Emilia Romagna Creativa (www.emiliaromagnacreativa.it), per poi restare disponibili sul sito di ERT per un mese dalla data di pubblicazione. Tra gli ultimi "amici" approdati nella stagione on line di Ert, anche il regista e autore francese Pascal Rambert, con una lettura in esclusiva di alcuni brani della sua nuova creazione "3 annonciations", curata insieme a Romeo Castellucci (debutto previsto il 29 settembre 2020 al TNB - Théâtre National de Bretagne); e l'attrice greca Aglaia Pappas con un brano da "Il Simposio", una delle opere più celebri tra i dialoghi scritti da Platone, dedicata al dio Eros.

MILANO - Proseguono per tutto aprile le pubblicazioni online delle produzioni del Teatro dell'Elfo (www.elfo.org). Ogni giovedì, un titolo diverso, per una stagione digital che ha già avuto più di 15 mila visualizzazioni. Domani il sipario si alza su "Sogno di una notte di mezza estate", per la regia di Elio De Capitani, titolo che completa la serie degli "Shakespeare". Al debutto nel 1997, lo spettacolo è stato riallestito per più di vent'anni diventando il banco di prova per tanti nuovi talenti. L'edizione proposta è quella del 2004 con Ida Marinelli nel ruolo di Ippolita/Titania affiancata da Christian Giammarini in quello di Teseo/Oberon, con Alessandro Genovesi, Massimo Giovara, Marina Remi Elena, Elena Russo Arman interpreti dei quattro giovani amanti e Nicola Russo nei panni di Puck. Elio De Capitani, Luca Toracca, Corinna Agustoni e Lorenzo Fontana sono i comici.