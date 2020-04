Da Panariello a Barbareschi, in scena online a Pasqua

Giorgio Panariello con quattro omaggi alla comicità d'autore e Mario Perrotta nel "Manuale di sopravvivenza"; "Il cielo sopra il letto - Skylight" di David Hare con Luca Barbareschi e Fabrizio Gifuni che legge "Teatro" di Carlo Emilio Gadda; "La passione" di Mario Luzi e "Jesus Christ Superstar": sono alcuni degli appuntamenti da non perdere nel week end di Pasqua dell'ormai ricca stagione on line dei teatri italiani al tempo del Coronavirus.

FIRENZE - Parte all'insegna delle risate il fine settimane della Firenze TV del Teatro della Toscana, che questa sera porta "in scena" (rigorosamente alle 20.45), Giorgio Panariello con quattro omaggi alla comicità d'autore: "La paura da Polli di allevamento" di Giorgio Gaber, "Il bar peso" di Stefano Benni, "Quest'amore" scritto da Roberto Lerici e Gigi Proietti e "Le caramelle del diavolo" di quella penna fulminea che fu di Romano Bertola, autore di tanti Carosello e della celeberrima canzone Carletto. Si prosegue, da domani, con Isabella Ferrari e "9 Marzo 2020" della poetessa Mariangela Gualtieri; Stefano Accorsi; Daniele Russo ancora con un omaggio a Gaber in "Cosa mi sono perso" e, la sera di Pasqua, Paolo Mazzarelli con "Il profeta" dal libro di Kahil Gibran.

ROMA - Il Teatro Eliseo debutta in streaming con alcune delle produzioni degli ultimi anni e il suo direttore, Luca Barbareschi, protagonista. Sul sito del teatro e le sue pagine social, si può scegliere tra "Il discorso del re" di David Seidler con anche Filippo Dini nella vera storia del Duca di York, futuro Giorgio VI, affetto da balbuzie, e "Il penitente" di David Mamet, sul tema della gogna mediatica, con Lunetta Savino. E ancora "Il Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand, "Una tigre del Bengala allo zoo di Baghdad", fino al recente "Il cielo sopra il letto - Skylight" di David Hare che ha riportato in scena, dopo vent'anni, nello stesso testo, Barbareschi e Lucrezia Lante Della Rovere.

ROMA - Per il Teatro di Roma, domani, è di scena Fabrizio Gifuni che legge "Teatro" di Carlo Emilio Gadda, un delizioso spaccato di vita milanese incluso nella raccolta del 1931 "La madonna dei filosofi". Scritto qualche anno prima, nel 1927, è la descrizione minuta e stralunata di una serata in cui l'ingegnere va a vedere un melodramma.

PIEVE SANTO STEFANO (AR) - Un gioco di specchi incrociati tra isolamenti volontari, autoimposti, forzati: è il "Manuale di sopravvivenza" che Mario Perrotta firma e interpreta in questi giorni di clausura. Creato dal Piccolo museo del diario e dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano con Rai Radio3 e Giulio Einaudi editore, il progetto porterà on line e on air "Terra matta" di Vincenzo Rabito, ovvero le memorie di un cantoniere semianalfabeta che ha attraversato un intero secolo e che nel 2007 sono divenute un caso editoriale (sul canale Youtube dell'Archivio e fino al 17 aprile anche su Radio3 Suite).

PALERMO - Il Teatro Biondo in streaming celebra i riti della Settimana Santa, per tre sere da domani, con "La passione" di Mario Luzi interpretata da Vincenzo Pirrotta, Antonio Silvia e Pamela Villoresi. Domenica, alle 16, si potrà invece seguire "Odissea - Movimento n. 1" di Emma Dante con gli allievi della Scuola del Biondo, che ha avuto un grande successo nella sua tournée di cinque anni fa.

CAMOGLI (GE) - Dedicato ai più piccoli, debutta on line "Le avventure di Pinocchio", progetto di Sergio Maifredi per il Teatro Sociale di Camogli che porta on line tutti e 36 i capitoli della favola di Collodi, letti da Andrea Nicolini. Parallelamente, l'illustratore Andrea Musso fa una lezione di disegno ad acquarello, con la possibilità di scaricare le tavole disegnate dall'artista, che i bambini potranno colorare. Il progetto si chiuderà con l'esposizione in una mostra delle opere realizzate dai partecipanti.

MOSCA - "Stay home with Russian Seasons". Ovvero "resta a casa con le stagioni russe". È il progetto culturale internazionale che porta on line i video delle compagnie artistiche russe e degli enti di cultura importanti che hanno preso parte alle "Stagioni Russe-2020" e alle edizioni precedenti (russianseasons.org). Questa settimana è dedicata agli eventi più brillanti in Italia e Germania. Come, questa sera alle 19, il balletto sul ghiaccio di Il'ja Averbukh "Romeo e Giulietta", presentato all'Arena di Verona. Protagonisti, sei olimpionici tra i quali Tatiana Volossozhar e Maxim Tran'kov, Alexej Jagudin e Roman Kostomarov, su brani di Prokofjev, Mozart, Bach, Mendelsson e Roman Ignat'jev.

LONDRA - A cinquant'anni dal debutto dell'album, Andrew Lloyd Webber propone eccezionalmente sul suo canale youtube The Shows Must Go On, "Jrsus Christ Supersatr", il musical scritto con Tim Rice che raccontò in rock gli ultimi giorni di Cristo. Da venerdì sera, per 24 ore, nell'edizione del 2012 con Tim Minchin, Melanie C e Chris Moyles.