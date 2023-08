Da Fenoglio a Guarrasi, crime e mystery spopolano in tv

Il genere poliziesco, il crime e il mystery in tv funzionano, soprattutto se le storie sono tratte da libri di successo. Lo dimostra l'ampio pacchetto di serie, tra novità assolute e sequel, che saranno proposte tra l'autunno del 2023 e l'inizio del 2024 sia dalle reti generaliste come Rai e Mediaset che da Sky. A cominciare da Il metodo Fenoglio, per l'ammiraglia della tv del servizio pubblico, basato sui romanzi di Gianrico Carofiglio: Alessio Boni è il maresciallo Pietro Fenoglio alle prese con la criminalità nella Bari dei primi anni 90. Dai libri di Petros Markaris è tratto Kostas: Stefano Fresi è il capo della sezione omicidi della polizia di Atene (nel 2024 su Rai2). Su Rai1 ancora Il clandestino (regia di Rolando Ravello), con Edoardo Leo che interpreta un solidale investigatore privato e Gerri (regia di Giuseppe Bonito), il seducente ispettore napoletano di origini con con Giulio Beranek, dai romanzi di Giorgia Lepore. In Brennero Elena Radonicich e Matteo Martari sono una pm tedesca e un ispettore italiano costretti a lavorare insieme a Bolzano. C'è spazio anche per la cronaca nera: Circeo (con Greta Scarano) ripercorre il processo agli aguzzini di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti; Per Elisa - Il caso Claps è la ricostruzione (con Gianmarco Saurino), per la regia di Marco Pontecorvo, degli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett commessi da Danilo Restivo. Tante le nuove stagioni di serie consolidate: su Rai1 Imma Tataranni - Sostituto procuratore 3, Blanca 2, I bastardi di Pizzofalcone 4 con Alessandro Gassmann. E nel 2024 Màkari 3 e l'attessissimo Mare fuori 4. Torna anche il campione di ascolti Lolita Lobosco sostituto Procuratore, con la terza stagione che sarà l'ultima ma le cui riprese inizieranno in autunno. Tante le novità per Mediaset tra giallo e crime, già in calendario o in arrivo per il 2024: tra le più interessanti c'è Vanina Guarrasi, con Giusy Buscemi, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La protagonista, vicequestore a Catania, è in fuga da un passato, legato all'assassinio del padre poliziotto, e alla relazione con Paolo (Giorgio Marchesi), magistrato antimafia. Un altro volto noto da Un passo dal cielo: Daniele Liotti che da forestale diventa medico nella serie mystery Anima Gemella. Giuseppe Fiorello sarà il giornalista di nera Fabrizio Corsaro nella serie I fratelli Corsaro diretta da Francesco Miccichè, dal ciclo di romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano, le riprese sono in corso. Rosa Diletta Rossi è invece Maria Corleone, una ragazza che si trasferisce a Milano per diventare stilista, ma fa parte di una potente famiglia mafiosa e, quando il suo gemello viene ucciso, non potrà sfuggire al richiamo della vendetta. Sempre su Mediaset ritornano i De Santis con la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, ricca di colpi di scena, tra cui l'arrivo di nuovi malavitosi e i coniugi (Giuseppe Zeno e Simona Cavallari) che continuano a lottare per la giustizia. Ampia l'offerta in questi generi anche per Sky: in arrivo c'è anche La Mala (titolo provvisorio), nuova serie Sky Original ispirata alla docu-serie di successo La Mala. Banditi a Milano sulle vere storie che tra rapine, attentati, tangenti, gioco d'azzardo e rapimenti sconvolsero la città mezzo secolo fa. Poi tra i polizieschi ecco Piedone, una nuova serie con Salvatore Esposito (Gomorra - La serie, Fargo) nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo, reso immortale da Bud Spencer. Il controverso Re alias Luca Zingaretti torna protagonista nei nuovi episodi del prison drama Sky Original con la seconda stagione. Tra le novità ancora Un'estate fa, con Lino Guanciale e Filippo Scotti sono, da ottobre. Si tratta di un thriller transgenerazionale su un mistero che si dipana fra gli anni '90 e il presente: Guanciale è un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell'estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Tra risate e gialli da rsiolvere torna la banda capitanata da Filippo Timi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi dei Delitti del BarLume le cui riprese sono iniziate a luglio all'Isola d'Elba, dalla serie di gialli di Marco Malvaldi (Sellerio Editore), in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

