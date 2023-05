Il Libraccio porta al Salone 50 rarità letterarie da salvare

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - 'Canti Orfici' di Dino Campana, 'Il sentiero dei nidi di ragno' di Italo Calvino, 'Il salvacondotto' di Boris Pasternak, 'Poesie' di Umberto Saba e 'BifSzf+18.

Simultaneità e Chimismi' lirici', il famoso 'libro-giornale' futurista di Ardengo Soffici, sono, secondo Libraccio, la catena di librai indipendenti più grande d'Italia, i primi 5 libri rari da non perdere.

Le cinque opere fanno parte di catalogo esclusivo di 50 rarità letterarie, tra prime edizioni e copie firmate, da Calvino a Zola, che Libraccio presenterà al 35/o Salone del Libro di Torino in programma dal 18 al 22 maggio al Lingotto.

I volumi, disponibili per l'acquisto, sono esposti per la prima volta e raccolti in un catalogo curato dagli specialisti di Libraccio. Al termine del Salone, i libri del catalogo invenduti saranno a disposizione di appassionati e collezionisti nel negozio Libraccio di viale Romolo a Milano. Da Italo Calvino a Ernest Hemingway, da Primo Levi a Victor Hugo: il catalogo raccoglie alcune tra le opere più amate degli autori più importanti nella storia della letteratura italiana e mondiale: un'occasione imperdibile per appassionati e collezionisti.

